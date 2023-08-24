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"تاون جاس" لسكان إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بسبب أعمال الصيانة الأحد

الخميس، 24 أغسطس 2023 06:13 م
"تاون جاس" لسكان إمبابة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بسبب أعمال الصيانة الأحد إعلان وتحذير تاون جاس
كتبت - مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال صيانة - فى تقاطع شارع البوهى مع  شارع البصراوى بإمبابة وذلك يوم الأحد المقبل بدءاً من الساعة التاسعة صباحا.
 
وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى الاتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.

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اليوم السابع بلس



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