بروتوكول تعاون بين "الأهلي ممكن" والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف

كتب أحمد يعقوب

وقعت شركة الأهلي ممكن إحدى شركات البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بهدف تقديم خدمات تحصيل الفواتير وشحن عدادات المياه مسبقة الدفع من خلال ماكينات ومنافذ الأهلي ممكن المنتشرة بمختلف انحاء الجمهورية.

وذلك بحضور أحمد السعيد الرئيس التنفيذي للاستثمارات وأمناء الاستثمار بالبنك الأهلي المصري ورئيس مجلس ادارة شركة الأهلي ممكن والمهندس ممدوح إسماعيل رسلان رئيس مجلس اداره الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي واحمد عنايت الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي ممكن ومهاب جمال رئيس القطاع التجاري وتطوير الاعمال بشركة الأهلي ممكن وفرق العمل من الجانبين.

وعقب التوقيع أعرب أحمد السعيد عن اعتزازه بهذا التعاون والذي يعد امتدادا لسلسة النجاحات المتتالية لشركة الأهلي ممكن احدى شركات البنك الأهلي المصري، مؤكدا على حرص البنك على توسيع قاعدة نشاطه بشكل دائم لتشمل أنشطة الدفع الإلكتروني والخدمات المالية غير المصرفية وكافة منتجات التمويل متناهي الصغر والتي يحرص البنك على تحديثها بشكل مستمر لتلائم احتياجات عملائه، ومن ثم تقديم الخدمات المالية لأكبر عدد من العملاء وجذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع القطاع المصرفي، والذي من شأنه أن يحقق استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي ودعم الشمول المالي.

ومن جانبه صرح أحمد عنايت ان هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية شركة الأهلي ممكن التي ترتكز على تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني ودعم التحول الرقمي بمختلف قطاعات الدولة سواء جهات حكومية، وجامعات ونقابات وأندية وشركات المرافق، وشركات التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر وشركات التأمين وغيرها، مشيرا الى قيام الشركة بتطوير العديد من المنتجات الجديدة خلال الاشهر الماضية لتخدم كافة القطاعات باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا المالية غير المصرفية، وأفاد عنايت أنه سوف يتم تدشين عدد من الخدمات الاستراتيجية قريبا وعلى رأسها إتاحة قبول المدفوعات من خلال نقاط البيع الالكترونية التابعة للشركة والتي تسمح للتجار بقبول المدفوعات من عملائهم حاملي أدوات الدفع الإلكترونية مقابل ما يقدمه التاجر من سلع او خدمات، وذلك كبديل للدفع النقدي تماشيا مع سياسة الدولة في التحول لمجتمع أقل اعتمادا على النقد .

وأكد المهندس ممدوح رسلان، أن البروتوكول يأتي في إطار الخطوات التي تتخذها الشركة القابضة نحو ميكنة وتطوير الخدمات بما يتفق ورؤية مصر 2030 وتوجيهات وزارة الاسكان والمرافق بأهمية رقمنه وتطوير الخدمات، لذا حرصت الشركة على تطوير منظومة التحصيل والسداد لفواتير الاستهلاك الخاصة بالمشتركين وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع أيضا وذلك باستخدام كافة الآليات والتكنولوجيات المتاحة والمتوفرة في السوق المصري، والاستفادة من خدمات الاهلي ممكن للدفع الالكتروني على مستوي الجمهورية وتطبيق المحمول "الاهلي ممكن".

وأضاف مهاب جمال أن شركة الأهلي ممكن تتميز بحجم أعمالها وقائمة خدماتها المتنوعة والتي تسعى لتقديم خدمات دفع آمنة وسهلة وسريعة للمستهلكين في السوق المصري ،مشيرا الي ان حجم التحصيلات الخاصة بالشركة قد وصل إلى 3 مليار جنيه شهريأ ووصلت عدد نقاط البيع إلى 90 الف نقطة بمختلف محافظات الجمهورية، كما حصلت الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية لتحصيل اقساط شركات الـتأمين وقد تم التعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة الشركة الرائدة في قطاع التأمين كأول شركة يتم التعاون معها في قطاع التأمين وتم التعاقد مع جامعة عين شمس لتحصيل المصروفات الدراسية للطلاب والدراسات العليا وكذلك عدد كبير من شركات وجمعيات تمويل المشروعات متناهية الصغر كالجمعية المصـريـة لمساعدة صغار الصناع والحرفيين وجمعية المبادرة والخير وبلدي وإنجاز وسنده مما يعكس رؤية الشركة في اعتمادها على الخدمات التي تلبى احتياجات مختلف الفئات من العملاء.