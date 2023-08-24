الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للدخول فى عملية دبلوماسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تنتهك عدداً من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونج يانج "دون شروط مسبقة".



وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة حضت كوريا الشمالية على الامتناع عن "المزيد من الأنشطة المهددة" ودعت بيونج يانج إلى الدخول في عملية دبلوماسية جادة.