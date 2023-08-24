كوريا الشمالية تعلن فشل الإطلاق الثاني لقمر اصطناعي استخباراتي

أعلنت كوريا الشمالية أنها أطلقت صاروخاً فضائياً في الساعات الأولى من الخميس، لإطلاق قمر استخبارات اصطناعي. وأشارت إلى أن إطلاق الصاروخ فشل في المرحلة الثالثة وأنها تخطط لإطلاق جديد في أكتوبر. وذكرت أن السبب وراء الحادث "ليس مشكلة خطيرة". وهذه هي ثاني محاولة تقوم بها بيونج يانج هذا العام لإطلاق قمر اصطناعي للفضاء، بعد فشلها في إطلاق قمر اصطناعي في مايو.

وفي سياق آخر، قالت حكومة اليابان الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخاً بالستياً صوب المحيط الهادي .

وأصدرت حكومة اليابان في وقت سابق تحذيراً بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم. ورُفع ذلك التحذير بعد إصداره بدقائق.

وقالت بيونج يانج قبل يومين إنها ستطلق قمراً اصطناعياً بين يومي 24 و31 أغسطس الحاري، في ثاني محاولاتها هذا العام.