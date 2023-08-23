اليوم السابع
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الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:07 م
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الحكومة اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا صوب المحيط الهادى

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:45 م
الحكومة اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا صوب المحيط الهادى إطلاق صاروخ باليستى
كتب: أحمد جمعة

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قالت حكومة اليابان الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخاً بالستياً صوب المحيط الهادي.

وأصدرت حكومة اليابان في وقت سابق تحذيراً بوجود حالة طوارئ قبل الساعة الرابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (1900 بتوقيت جرينتش) عبر منظومة البث (جيه-أليرت) لتوجيه سكان أوكيناوا الواقعة أقصى جنوب البلاد بالاحتماء في منازلهم. ورُفع ذلك التحذير بعد إصداره بدقائق.

وقالت بيونج يانج قبل يومين إنها ستطلق قمراً اصطناعياً بين يومي 24 و31 أغسطس الحاري، في ثاني محاولاتها هذا العام.

 

 

 

 


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كوريا تطلق صاروخا باليسيتا

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