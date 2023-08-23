وأفادت إدارة السجون التايلاندية- في بيان نقله راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - بأن شيناواترا شعر بضيق في الصدر وارتفاع في ضغط الدم وتم نقله إلى مستشفى الشرطة في بانكوك في حوالي الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي.

من جانبها، قالت الشرطة التايلاندية إنه تم نقل شيناواترا إلى المستشفى لأن السجن لن يتمكن من ضمان حصوله على الرعاية الصحية المناسبة، مشيرة إلى أن إدارة السجن قامت بتقييم الوضع وأوضحت أن هناك نقصا في الأطباء والمعدات الطبية التي يمكنها رعاية المريض.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي الأسبق قد عاد أمس الثلاثاء، إلى بلاده عقب قضائه 15 عاما في المنفى وتم نقله بعد ذلك إلى المحكمة العليا من أجل قضاء عقوبة السجن في قضايا جنائية قديمة.

يشار إلى أن تاكسين شيناواترا البالغ من العمر 74 عاما كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.