رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا يعود لبلاده بعد 15 عاما فى المنفى

وذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا)، في نشرته الناطقة بالإنجليزية، أن شيناواترا وصل على متن طائرة خاصة لمطار دون موينج بالعاصمة "بانكوك" الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا إلى أنه تم نقل شيناواترا للمحكمة العليا من أجل قضاء عقوبة السجن في قضايا جنائية قديمة.

يشار إلى أن تاكسين شيناواترا البالغ من العمر 74 عاما كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.