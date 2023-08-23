اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اليوم آخر فرصة للطلاب مستنفدى الرغبات

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:23 ص
نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. اليوم آخر فرصة للطلاب مستنفدى الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أهاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات بطلاب الثانوية العامة بالمرحلة الثانية للتنسيق الذين تخلفوا عن التقدم برغباتهم خلال فترة التسجيل وأيضا الطلاب مستنفذى الرغبات ، بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، حيث أنه من المقرر غلق باب التسجيل أمام الطلاب مساء اليوم الأربعاء، وذلك حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من مرحلة تقليل الاغتراب التي من المقرر أن تنطلق غدا الخميس.
 
وبلغ إجمالي الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بموقع التنسيق الإلكترونى من مستنفدى الرغبات 7 آلاف طالب من المستنفذين من إجمالي 14972 طالب وطالبة، إضافة إلى تسجيل رغبات 2500 طالب من الطلاب الذين تخلفوا عن التقدم من إجمالي 5747 ألف طالب.
 
وأكد مكتب التنسيق أن الفرصة النهائية أمام الطلاب مساء اليوم، وأن الطالب الحاصل على الحد الأدنى يتم ترشيحه بشكل مباشر للكلية أو المعهد الذى يتوافق مع المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة.

أعلن مكتب تنسيق القبول نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للتنسيق، موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وأكد مكتب التنسيق أن اجمالى عدد الطلاب المستنفدين للرغبات سجل عدد ( 14972) طالبًا وطالبة رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لا تتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وأوضح مكتب التنسيق أنه التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفى حدود القواعد والشروط، موضحا أنه بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكترونى قد أتم توزيع عدد (453949) طالبً فى المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

 


موقع التنسيق

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 ادبي

تنسيق المرحله الاولى للجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 علمي علوم

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الاولى

2023مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2023 اليوم السابع

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الأولى ادبي

تنسيق كليات الثانوية العامة 2023 المرحلة الأولى

تسريب تنسيق الثانوية العامة 2023

نتيجه تنسيق المرحله الاولى للثانويه العامه

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 2024

التنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023علمى علوم

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023ادبى

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية 2023رياضة

الأماكن الشاغرة لتنسيق المرحلة الثانية

الحد الأدنى للقبول بكليات الطب

الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة

الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثانية للتنسيق

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي رياضه

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي اليوم السابع

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم

موعد تنسيق المرحله الثانيه 2023

توقعات تنسيق الكليات 2023 علمي علوم بالنسبة المئوية المرحلة الثانية

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم اليوم السابع

درجات تنسيق المرحلة الثانية 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 أدبي

موعد تنسيق المرحله الثانيه للثانويه العامه 2023

تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم من كام

رابط موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. رابط موقع التنسيق للتعرف على النتيجة

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:05 م

تنسيق الجامعات 2023.. تسجيل الرغبات لطلاب الشهادات المعادلة بموقع التنسيق

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:00 ص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم لموقع التنسيق

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:43 ص

الكلام فى التريند.. إغلاق موقع التنسيق وتسجيل رغبات المرحلة الثانية اليوم.. ميسى الأكثر تتويجًا بالألقاب فى التاريخ بـ44 بطولة.. الصحف الإنجليزية تمنح محمد صلاح تقييما 7/10 بعد هدفه أمام بورنموث.. وطقس غد حار

الأحد، 20 أغسطس 2023 06:00 م

تنسيق المرحلة الثانية.. 6 ساعات على غلق موقع التنسيق وتسجيل الرغبات

الأحد، 20 أغسطس 2023 01:00 م

تنسيق المرحلة الثانية.. 337 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق

الأحد، 20 أغسطس 2023 09:57 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة