نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. 5747 طالبا تخلفوا عن التقدم برغباتهم لموقع التنسيق

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن تخلف عدد (5747) طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت من طلاب هذه المرحلة عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية

وكان مكتب تنسيق القبول بالجامعات أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية موضحا أنه تم البدء فى تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثانية من خلال موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 15/8/2023 ولمدة ستة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 20/8/2023.

وأنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة

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