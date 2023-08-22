نتيجة تنسيق المرحلة الثانية.. كليات ومعاهد بها أماكن لطلاب المرحلة الثالثة علمى

كتب محمد صبحى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات عن قائمة الكليات والمعاهد التى يوجد بها عدد من الأماكن الشاغرة للشعب العلمية وجاءت كالأتى:-

تربية نوعية موسيقية بور سعيد

تربية رياضية بنين العريش

الفني التجارى بدمياط

تربية رياضية بنات العريش

الفني التجارى بالزقازيق

المعهد العالى للعلوم الادارية بأوسيم جيزة

تربية نوعية فنية مطروح

تربية شعبة تربية فنية السويس

المعهد العالي للعلوم التجارية بالمحلة الكبرى

المصري العالي سياحه وفنادق بمصر الجديدة

معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية

تربية موسيقية حلوان

تربية رياضية بنات بني سويف

معهد عالي خدمه إجتماعيه بكفر صقر شرقية

العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر

العالي دراسات نوعية جيزه لنظم المعلومات الإدارية

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