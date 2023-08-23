اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تركز على تمكين المرأة والشباب

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 01:13 م
محافظ القاهرة: مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تركز على تمكين المرأة والشباب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت محافظة القاهرة لقاءً مع أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى، لبحث مساهمتهم فى نشر الوعى بمبادرة رئيس الجمهورية للمشروعات الخضراء الذكية ومشاركتهم فى مساعدة الراغبين على التسجيل بمنصة المشروعات الخضراء الذكية بالقاهرة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg  والذى بدأ من أول أبريل ويستمر حتى نهاية أغسطس الجارى.
 
وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، فى تصريحات له، أن نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المصرى يعد تجربة فريدة تعكس اهتمام القيادة السياسية بتأهيل وتمكين الشباب بهدف إنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات بمختلف المجالات لتحقيق رؤية مصر 2030 وإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية .
 
وقال المحافظ، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحرص على مشاركة جميع شرائح المجتمع في المشاريع البيئية التي تخدم عملية التنمية المستدامة، حيث تضم 6 فئات هى المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، والكبيرة، والشركات الناشئة، وغير الربحية، ومشروعات المرأة.
 
وأضاف محافظ القاهرة، أن المبادرة تركز على تمكين المرأة والشباب من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق تحويل هذه المشروعات إلى مصدر دخل للأفراد، وإيجاد حلول بيئية تحد من تغيرات المناخ للدولة.

محافظة القاهرة

مجلس الشيوخ المصرى

مبادرة رئيس الجمهورية

المشروعات الخضراء الذكية

منصة المشروعات الخضراء

القاهرة



الموضوعات المتعلقة

محافظ القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة شرق مدينة نصر والمقطم على غرار العبور

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 12:39 م

محافظة القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة على غرار العبور وتطوير 84 سوقا

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 10:43 م

نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمنطقة الجنوبية

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 12:20 م

محافظة القاهرة تزيل عقارا مائلا مكونا من 11 طابقا .. صور

الإثنين، 21 أغسطس 2023 01:50 م

محافظ القاهرة يعلن استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.. تفاصيل

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة