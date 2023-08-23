محافظ القاهرة: إنشاء 6 أسواق جملة شرق مدينة نصر والمقطم على غرار العبور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، أن العمل على مشروع تطوير الأسواق العشوائية بالعاصمة يجري الآن، ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات، ويضم المشروع عددًا كبيرًا من الأسواق على مستوى أحياء العاصمة.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إلى أن هناك متابعة مستمرة وجولات تفقدية تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على أرض الواقع لمتابعة عمليات تنفيذ مشروعات الأسواق الحضارية، وإزالة أى معوقات تواجه التنفيذ، والتي ستحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة ورفع مستوى جودة الخدمة، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع الباعة الجائلين بطرق احترافية، ويتم نقلهم لأسواق حضارية تؤمنهم وتؤمن المواطنين بالشارع.

ونوه محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة، لإنشاء مناطق حضارية بدلًا من الأسواق العشوائية، كما أنه تم تطوير ورفع كفاءة 84 سوقا فى محافظة القاهرة، وعلى رأسها سوق التونسي وسوق الزاوية الحمراء، كما تم إنشاء 6 أسواق جملة داخل القاهرة فى مدينة نصر والمقطم، على غرار سوق العبور، بما يساهم في توفير الوقت والتكلفة للمواطنين، بفضل هذه الأسواق.