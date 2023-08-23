قائد فاجنر المتمرد.. يفجينى بريجوجين من كاتب ومصور إلى نهاية مأساوية

كتب محمد جمال

حادثة مأساوية لقائد مجموعة فاجنر يفجينى بريجوجين، حيث لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، وبحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم كان بينهم قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.

وفى هذا الصدد، هناك تقارير كثيرة عن سيرة حياة قائد قوات فاجنر الثائر، يفجينى بريجوجين، الذى قاد تمردا ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ولكن أكثر المناطق المجهولة فى سيرة حياته هى عمله فى كتابة وتصوير قصص الأطفال، حسبما ذكرت شبكة العربية.

ولد قائد قوات فاجنر فى لينينجراد، سانت بطرسبرج الآن، عام 1961، بعد 9 سنوات من ولادة بوتين، وتوفى والده وهو صغير.

أكدت وثائق قضائية من عام 1981، أن بريجوجين، البالغ من العمر 18 عاما وقتها، سطا على امرأة وسرقها مع رفاقها فى أحد شوارع بطرسبورغ. كما ارتكب لاحقا عمليات سطو أخرى على مدى عدة أشهر. ليحُكم عليه بالسجن 13 عامًا.

أطلق سراحه عام 1990، حيث كان الاتحاد السوفيتى ينهار. حيث عاد إلى سان بطرسبرغ، عندما كانت المدينة على شفا تحول هائل.

وبدأ الرجل فى بيع النقانق فى مطبخ بشقة متواضعة تعود لعائلته. لكن طموحاته كانت أكبر كثيرا وقد عرف كيف يحققها.

ولم يمض وقت طويل حتى امتلك بريجوجين حصة فى سلسلة من المتاجر الكبرى. وعام 1995 قرر أن يفتح مطعما مع شركائه فى العمل.

فى البداية، استخدم راقصات ومتعريات لإغراء الزبائن، لكن بعدما انتشر الخبر أن الطعام ممتاز، تم فصل المتعريات.

وراح نجوم البوب ورجال الأعمال يتقاطرون على المطعم، وكذلك فعل رئيس بلدية سان بطرسبرج، أناتولى سوبتشاك، الذى كان يأتى أحيانًا مع نائبه حينها فلاديمير بوتين!

وعندما أصبح بوتين رئيسًا لروسيا واستطاع قائد قوات فاجنر أن يتقرب من بوتين وينضم إلى عالمه الخاص.

ولكن يبقى الجانب المثير فى شخصية قائد فاجنر الدموية هو قدرته على كتابة قصص الأطفال وإبداع رسومها.

كتب قائد قوات فاجنر قصة مصورة واحدة للأطفال بالتعاون مع ابنه وبنته، وهى الدليل الوحيد حتى الآن على قيامه بهذا العمل الذى يبدو غريبا عن طباعه.

والقصة بعنوان "إندراجوزيك" Indraguzik، وتنص مقدمتها ، التى طبعت 2000 نسخة منها فقط ، على أنها كانت تعاونًا بين بريغوجين وابنه وابنته.