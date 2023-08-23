اليوم السابع
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النقل الجوى الروسية تفتح تحقيقا فى تحطم طائرة كان بين ركابها قائد مجموعة فاجنر

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:18 م
النقل الجوى الروسية تفتح تحقيقا فى تحطم طائرة كان بين ركابها قائد مجموعة فاجنر قائد مجموعة فاجنر
كتب محمد جمال

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قالت وكالة تاس الروسية إن وكالة النقل الجوى الفيدرالية الروسية أعلنت فى بيان لها، إنها بدأت تحقيقًا فى حادث تحطم طائرة من طراز إمبراير فى منطقة تفير يوم الأربعاء، وأكدت الوكالة أن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين كان من بين الركاب.
 
وأشارت الوزارة إلى أنه "تم فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع الليلة في منطقة تفير، ووفقا لقائمة الركاب، من بينهم اسم ولقب يفجينى بريجوزين". 
 

يذكر أن، شبكة "روسيا اليوم" أعلنت مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم. 

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

 

 


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