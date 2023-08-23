النقل الجوى الروسية تفتح تحقيقا فى تحطم طائرة كان بين ركابها قائد مجموعة فاجنر

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم فتح تحقيق في حادث تحطم طائرة إمبراير الذي وقع الليلة في منطقة تفير، ووفقا لقائمة الركاب، من بينهم اسم ولقب يفجينى بريجوزين".

يذكر أن، شبكة "روسيا اليوم" أعلنت مصرع 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.