اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مصرع 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاجنر فى تحطم طائرة خاصة شمال موسكو

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 08:01 م
مصرع 10 أشخاص بينهم قائد مجموعة فاجنر فى تحطم طائرة خاصة شمال موسكو قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى 10 أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خاصة شمال العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما جاء على موقع روسيا اليوم. 

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.

وفى 7 يوليو الماضى نفى المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميترى بيسكوف أن تكون لدى الكرملين معلومات حول ما إذا كان زعيم "فاجنر" يفجينى بريجوجين موجودا فى روسيا.

 

روسيا

موسكو

تحطم طائرة

سان بطرسبرج

فاجنر

مجموعة فاجنر

قائد فاجنر

اليوم السابع بلس

قائد فاجنر

سقوط طائرة

فاجنر

هيئة الطيران المدني الروسية

روسيا

قائد مجموعة فاجنر

موسكو

وزارة الدفاع الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة