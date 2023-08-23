رئيس لجنة مكافحة كورونا: "برد المروحة" أكذوبة.. ومن يشعر بأعراض يذهب للمستشفى

ابراهيم حسان

قال الدكتور حسام حسني ، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة والسكان، يعمل باستمرار على مواجهة أي فيروس يدخل إلى جمهورية مصر العربية، بهدف السيطرة عليه، وفي حال إصابة أى شخص بمتحور جديد يتم الإعلان عن ذلك بكل شفافية.

أضاف حسام حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" المذاع عبر قناة CBC، أن الحالات المصابة بمتحور كورونا الجديد "EG.5" جميعها حالات بسيطة وإصاباتها بالجهاز التنفسي العلوي، ولا تستدعي الدخول للرعاية المركزة.

وتابع حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا: "أطمئن الناس أن الحالات المصابة حالات بسيطة، ولا تستدعي دخول الرعاية المركزي لاستقرار حالتهم الصحية، ولا داعي للقلق ولكن يجب الحذر والاحتياط".

وأشار إلى أنه لا يوجد شيء يسمى "برد مروحة" كما يردد المواطنون، ويجب عند الإصابة بأعراض برد التوجه إلى المستشفيات لتلقى العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا في السياق ذاته على مأمونية اللقاحات، قائلا: "اللقاحات آمنة بنسبة 100%، ومن حصل على اللقاح ومر عليه عام يجب أن يذهب لتلقى جرعة إضافية لتجنب الإصابة".