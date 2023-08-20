اليوم السابع
Ads
الأحد، 20 أغسطس 2023 08:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

لجنة مكافحة كورونا: لم نرصد حتى الآن المتحور الجديد بمصر.. ولا داعي للخوف

الأحد، 20 أغسطس 2023 08:03 م
لجنة مكافحة كورونا: لم نرصد حتى الآن المتحور الجديد بمصر.. ولا داعي للخوف الدكتور حسام حسنى
رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا فى إطار الحديث عن متحور كورونا الجديد أنه لا داعى للخوف أو الذعر أو الهلع، في أى حال من الأحوال، التطعيمات الموجودة حاليا تساعد كثيرا في تقليل حدة المرض، والتطعيمات تقدمت كثيرا، ومتحور كورونا الحالي التطعيمات تجعله كدور برد ليس أكثر.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: نحن حتى الآن لم نسجل أى حالة، وكل ما يتم الحديث عنه من أعراض تأتينا المعلومات من الخارج، والعالم قلق لسرعة انتشار المتحور فقط، والكمامة هي إجراء وقائى.
وتابع: أعراض المتحور الجديد هي أكثر شدة من دور البرد، والخطورة فقط على كبار السن وعلى من يصاب بدور البرد أن يرتدى الكمامة وأن يبتعد عن أماكن التجمعات، وبداية ظهور المتحور كانت في فبراير وتم الاهتمام به في شهر 7 عندما بدأ ينتشر بشكل أكثر وفصول الخريف والشتاء هي الفصول التي تنشط فيها الفيروسات.

اسامة حسنى

لجنة مكافحة كورونا

المتحور الجديد

كورونا

متحور كورونا الجديد



الموضوعات المتعلقة

كوريا الجنوبية تخفض تصنيف كورونا ليتساوى مع الأنفلونزا الموسمية الشهر الجارى

الأحد، 20 أغسطس 2023 11:06 ص

الصحة تكشف عن 4 طرق مهمة للوقاية من الإصابة بمتحور كورونا الجديد EG5

الأحد، 20 أغسطس 2023 10:58 ص

مسروقات المتحف البريطانى على رادار سلطات لندن.. تليجراف: السلطات تشتبه فى "سارق داخلى".. عمليات النهب بدأت فى 2019.. إغلاقات كورونا فاقمت الأزمة.. ومخاوف من تبديد معالم المقتنيات بـ"إذابة الذهب"

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:00 ص

الصحة العالمية تتعقب سلالة كورونا الجديدة BA.6.. وعلماء: الفيروس أقل فتكا

السبت، 19 أغسطس 2023 02:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة