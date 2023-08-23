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القاهرة الإخبارية: الطائرة المملوكة لقائد فاجنر اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من إقلاعها

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 10:28 م
القاهرة الإخبارية: الطائرة المملوكة لقائد فاجنر اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من إقلاعها قائد فاجنر
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام روسية تأكيدها أن الطائرة المملوكة لقائد فاجنر اختفت عن الرادار بعد 26 دقيقة من إقلاعه .

وفي وقت سابق نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام روسى تأكيده أن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو مملوكة لقائد فاجنر .

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة التي كان قائد فاجنر يفجيني بريجوجين على قائمة ركابها، كما أكدت خدمات الطوارئ الروسية، العثور على ثماني جثث في موقع تحطم الطائرة الخاصة بقائد فاجنر.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، إن لديها علم بالتقارير الخاصة بمقتل قائد فاجنر وسنواصل مراقبة الوضع، وقال الحرس الوطني الروسي: يفجيني بريجوجين كان ضمن قائمة المسافرين علي متن الطائرة المحطمة.


طائرة قائد فاجنر

قائد فاجنر

سقوط طائرة

فاجنر

هيئة الطيران المدني الروسية

روسيا

قائد مجموعة فاجنر

موسكو

وزارة الدفاع الروسية

يفجينى بريجوجين

يفجيني بريجوجين



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