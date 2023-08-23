الصين وجنوب أفريقيا تدعمان الحوار لحل أزمة أوكرانيا

جاء ذلك فى مقال كتبه الرئيس شى جين بينج لوسائل إعلام في جنوب أفريقيا، حيث بدأ "زيارة دولة" للبلاد، ومن المقرر أن يحضر القمة الـ15 لبريكس التي ستعقد في جوهانسبرج، اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد الخميس.

وأشاد شي بالعلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا، معربا عن استعداد الصين للعمل مع شركائها في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا إلى جانب الصين) وفقا لروح البريكس التي تتمثل في الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجانبين، وبناء توافق في الآراء بشأن القضايا المهمة. والمضي قدما بتقليد الدبلوماسية المستقلة، فضلا عن الالتزام الحازم بالإنصاف والعدالة الدوليين.

وقال شي: "كل زيارة قمت بها إلى جنوب أفريقيا أعطتني انطباعات جديدة.. لكن الأعمق دائما هي المشاعر الأخوية التي نكنها تجاه بعضنا البعض".

ووصف العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا بأنها واحدة من أكثر العلاقات الثنائية حيوية في العالم النامي.

يذكر أن تلك الزيارة هي السادسة التي يقوم بها شي جين بينج إلى جنوب أفريقيا.