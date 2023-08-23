اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصين وجنوب أفريقيا تدعمان الحوار لحل أزمة أوكرانيا

الأربعاء، 23 أغسطس 2023 11:43 ص
الصين وجنوب أفريقيا تدعمان الحوار لحل أزمة أوكرانيا الرئيس الصينى شى جين بينج
بكين -بريتوريا (أ ش أ)

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رحبت الصين ببعثة السلام الإفريقية الأخيرة بشأن أوكرانيا وروسيا فى بيان صدر عقب محادثات بين الرئيس الصينى شى جين بينج ونظيره الجنوب أفريقى سيريل رامافوزا خلال القمة الـ15 لبريكس التى تعقد فى جنوب أفريقيا.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الأربعاء، أن الجانبين اتفقا على أن الحوار والتفاوض هما الخيار الوحيد القابل للتطبيق لحل مسألة الصراع في أوكرانيا، وعلى أنهما سيواصلان تعزيز المحادثات من أجل السلام ولعب دور بناء في التسوية السياسية للأزمة.

زارت بعثة السلام الإفريقية أوكرانيا وروسيا في يونيو وقدم الوفد خطة سلام من عشر نقاط تدعو إلى إنهاء الصراع من خلال التفاوض والوسائل الدبلوماسية وتهدئة التوترات في الجانبين. 

وكان الرئيس الصينى شى جين بينج أعرب عن تطلعه لأن تكون بلاده وجنوب أفريقيا رائدتين للتضامن والتعاون، ووريثتين للصداقة الصينية الإفريقية وبطلتين للمصالح المشتركة، قائلا "إن العلاقات بين البلدين تجاوزت النطاق الثنائى وتحمل تأثيرا عالميا متزايد الأهمية".

جاء ذلك فى مقال كتبه الرئيس شى جين بينج لوسائل إعلام في جنوب أفريقيا، حيث بدأ "زيارة دولة" للبلاد، ومن المقرر أن يحضر القمة الـ15 لبريكس التي ستعقد في جوهانسبرج، اعتبارا من اليوم وحتى بعد غد الخميس.

وأشاد شي بالعلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا، معربا عن استعداد الصين للعمل مع شركائها في مجموعة البريكس (البرازيل وروسيا والهند وجنوب أفريقيا إلى جانب الصين) وفقا لروح البريكس التي تتمثل في الانفتاح والشمول والتعاون المربح للجانبين، وبناء توافق في الآراء بشأن القضايا المهمة. والمضي قدما بتقليد الدبلوماسية المستقلة، فضلا عن الالتزام الحازم بالإنصاف والعدالة الدوليين.

وقال شي: "كل زيارة قمت بها إلى جنوب أفريقيا أعطتني انطباعات جديدة.. لكن الأعمق دائما هي المشاعر الأخوية التي نكنها تجاه بعضنا البعض".

ووصف العلاقات بين الصين وجنوب أفريقيا بأنها واحدة من أكثر العلاقات الثنائية حيوية في العالم النامي.

يذكر أن تلك الزيارة هي السادسة التي يقوم بها شي جين بينج إلى جنوب أفريقيا. 

 


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