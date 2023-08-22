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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:06 م
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أوكرانيا: مقتل شخص فى قصف روسى على إقليم دونيتسك

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 03:00 م
أوكرانيا: مقتل شخص فى قصف روسى على إقليم دونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
كييف (أ ش أ)

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك بجنوب أوكرانيا بافلو كيريلينكو اليوم الثلاثاء، مقتل شخص جراء هجمات عسكرية شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وقال كيريلينكو - في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "قتل الروس أحد سكان منطقة دونيتسك، وبالتحديد في بلدة بوديلسكي أمس الاثنين".. مشيرًا إلى صعوبة تحديد العدد الدقيق للضحايا في بلدتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وأوضحت الوكالة أن القوات الروسية شنت خلال الـ 24 ساعة الماضية هجومين صاروخيين وأكثر من 43 غارة جوية ونفذت 45 هجوماً بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، ولسوء الحظ، نتيجة للهجمات الروسية، سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية وغيرها من البنية التحتية.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، بأنه في الساعات الأولى من اليوم /الثلاثاء/، هاجم الجيش الروسي منطقة كريفي ريه وسينيلنيكوف في منطقة دنيبروبتروفسك، مما أدى إلى إصابة مدنيين وإلحاق أضرار بالمنازل والبنية التحتية.

وقال ليساك "سمع دوي انفجار في كريفي ريه فجرا، وشن الروس ضربة صاروخية، ووفقا للمعلومات الأولية، أصيب شخص وتم نقله إلى عيادة خارجية"، وتسبب الهجوم في إلحاق أضرار بعشرين منزلاً خاصًا للسكان المحليين، كما تضرر خط كهرباء، وهاجم الجيش الروسي أيضًا منطقة سينيلنيكوف بطائرة بدون طيار ليلاً، مستهدفًا شركة خاصة حيث اندلع حريق هائل وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق على الفور

وشن الروس ضربة أخرى على المنطقة في الصباح، مما أدى إلى إتلاف خطوط الكهرباء والبنية التحتية المدنية الأخرى ويجري توضيح المعلومات.

 


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