جوتيريش يشارك فى قمة بريكس ويوجه رسالة بشأن الأزمات العالمية

كتبت: هند المغربي

يشارك أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة في القمة الخامسة عشرة لمجموعة البريكس المنعقدة في جوهانسبرج بجنوب افريقيا والتي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.وفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم امين عام الأمم المتحدة

وأوضح المتحدث الأممي أنه في 24 أغسطس الجاري، سيوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة واضحة أننا في عالم ممزق ومليء بالأزمات لافتا الي انه سيطلب من الزعماء العمل بشكل تضامني وعاجل بشأن سلسلة من القضايا بما في ذلك تغير المناخ وإعادة هيكلة النظام المالي الدولي، من بين أمور أخرى.

وخلال زيارته الي جنوب افريقيا سيجتمع الأمين العام للأمم المتحدة مع مختلف القادة على هامش قمة البريكس. ومن المتوقع أن يعقد أمين عام الأمم المتحدة مؤتمرًا صحفيًا يوم الخميس القادم

تعقد القمة 15 من بريكس بين 22 و24 أغسطس الحالي وتضم المجموعة حالياً الاقتصادات الناشئة الكبرى، ويشتق اسمها من الأحرف الأولى لأسماء دولها الأعضاء بالإنجليزية، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا،

ومن جانبها أعلنت جنوب أفريقيا أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى المجموعة، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك وتمثّل بريكس الآن 23 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وأكثر من 16 % من التجارة العالمية