الداخلية تضبط هيروين وميزانا حساسا وأسلحة فى حملات أمنية

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية ، وبحوزته 110 طرب لمخدر الحشيش وزنت 11 كيلو جرام – مبلغ مالى)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى.

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة باب شرق ، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالى ، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية .. حال تواجده بدائرة قسم شرطة محرم بك ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، حال تواجده بمحل مسكنه بدائرة قسم شرطة فيصل ، وبحوزته (كيمة لمخدر الهيدرو وزنت 7 كيلو جرام – مبلغ مالى، وضبط أحد الأشخاص، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين، وبحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – 4 سلاح نارى – مبلغ مالى.

وأسفرت الجهود في ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية، حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وبحوزتهما كمية لمخدر الهيروين وزنت 1.5 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – ميزان حساس، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور ، وبحوزته 70 قرص مخدر لعقار "التامو ، وضبط 3 أشخاص بدائرة قسمى شرطة "أول وثان" العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش - كمية لمخدر الهيروين – مبلغ مالى ، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - كمية لمخدر الآيس "الشابو" – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سلاح أبيض) .

وتمكنت الجهود من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى – سلاح أبيض – ميزان حساس) وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى ، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى)، وضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين ، وبحوزته (60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام –مبلغ مالى)، وضبط (أحد الأشخاص).. حال تواجده بدائرة قسم شرطة العلمين ، وبحوزته (17 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى).

ونجحت الجهود في ضبط أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الضبعة ، وبحوزته (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بمحل سكنهما بدائرة مركز شرطة ملوى ، وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى - ميزان حساس)، وضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية لمخدر الآيس "الشابو" - مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض - ميزان حساس)، وضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته كمية لمخدر الآيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الأفيون – مبالغ مالية "محلية وأجنبية – 10 طلقات آلية – 2 نظارة ميدان – سلاح أبيض - ميزان حساس.

ورصدت الداخلية إحدى صفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لترويج المواد المخدرة ، وأمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بالقاهرة) وبحوزته (كمية لمخدر الفودو وزنت "5" كيلو جرام – مبلغ مالى) ، ونجحت في ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان .. وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والحشيش" – مبلغ مالى).