اليوم السابع
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الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 09:00 م
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جامعة بنها تكرم الطالبة الفائزة بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لـ"جوجيتسو"

الثلاثاء، 22 أغسطس 2023 07:46 م
جامعة بنها تكرم الطالبة الفائزة بالمركز الأول ببطولة الجمهورية لـ"جوجيتسو" تكريم الفائزة ببطولة الجمهورية فى رياضة الجوجيتسو
القليوبية إبراهيم سالم

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كرم الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اللاعبة رضوى أيمن الطالبة بكلية التربية الرياضية ولاعبة رياضة الـMMA بوحدة المواهب الرياضية بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بالجامعة لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية والمركز الأول في رياضة الجوجيتسو وزن 57 كجم.

 
جاء ذلك بحضور الدكتورة منى نصر مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين، ومديرى الوحدات بالمركز.
 
وقدم الدكتور ناصر الجيزاوي، التهنئة للطالبة الفائزة في البطولة، مؤكدًا أن جامعة بنها حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تألوا جهدا فى اكتشاف الموهوبين والعمل على توفير بيئة مُحفزة لهم.
 
من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير، أن المركز يستهدف الموهوبين والنابغين والمبدعين من أبناء الجامعة، مشيرًا إلى تعدد الأهداف الاستراتيجية للمركز والتي جاء من ضمنها العمل على وضع آليات علمية دقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين مع إيجاد بيئة تتيح لهم إبراز قدراتهم وتنمية مواهبهم بجانب تنمية روح الإبداع لديهم.
 
جامعة بنها تفوز بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو
جامعة بنها تفوز بطولة الجمهورية لرياضة الجوجيتسو

 


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