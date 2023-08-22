الجيش الصومالى: البلاد دخلت المعركة الأخيرة لطرد الإرهابيين

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال قائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محي الدين، إن البلاد دخلت المعركة الأخيرة لإخراج الإرهابيين من الصومال بحسب وكالة الأنباء الصومالية "صونا".

وأضاف محي الدين في حديث لوسائل الإعلام الوطنية الصومالية، أن الحرب ضد مليشيات الشباب الإرهابية التي تسعى لزعزعة الأمن وترويع المواطنين، حققت العديد من الانتصارات بسبب الجهود الوطنية التي يبذلها الجيش الوطني والقوات الشعبية.

وأشار قائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محي الدين، إلى أن قوات الجيش الوطني ألحقت خسائر كبيرة باللإرهابيين في جميع المناطق المحررة، حيث انسحبوا من بعض المناطق دون قتال.

وأوضح أن مختلف الاتجاهات التي هاجم فيها الجيش العدو حققت نجاحاً كبيراً في العديد من المناطق، مؤكدا أن القوات المسلحة ستصل إلى مديريتي عيل بور وغل هريري في أقرب وقت ممكن لتحريرها من الخلايا الإرهابية.

وأشار قائد الجيش الوطني الصومالي الجنرال إبراهيم شيخ محي الدين، إلى أن المرحلة الأولى من الحرب ضد الإرهابيين لن تستغرق أسبوعين.

وفى وقت سابق، نفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين عمليات تمشيط واسعة ضد مليشيات الشباب الإرهابية في قرى تابعة لمحافظة غلغدود وسط البلاد، لتصفية العناصر التي تختبئ هناك.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية " أن القوات المسلحة الصومالية استعادت خلال العملية السيطرة على مساحات واسعة من المناطق والقرى بمافي ذلك قرى جاو، ودادالي، وهبرعرر، وحلن فرود، حيث قام الجيش الصومالي بتطهيرها من الخلايا الإرهابية.