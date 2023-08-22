التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل فى مدينة سوهاج

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بسوهاج، جثة شاب لقى مصرعه غرقا بنهر النيل، أمام العيادات التخصصية بشارع البحر تم نقل الجثة إلى مستشفى سوهاج التعليمى، تم توقيع الكشف الطبى على الجثة، وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم التحفظ على الجثة بالمشرحة تم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى سوهاج التعليمى يفيد بوصول م. م. م 22 سنة إلى المستشفى جثة هامدة، وذلك على إثر تعرضه لحادث غرق بنهر النيل لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حول الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى صرحت بدفن الجثة.

يذكر أن طريق بيت خلاف دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج شهد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو على الطريق عقب إختلال موقد القيادة بيد قائد الدراجة البخارية نتج عن التصادم بينهما إصابة شابين بإصابات خطيرة وتم نقلهما للمستشفى العام بجرجا.

كانت الأجهزة المعنية بمديرية الصحة والسكان بسوهاج قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بناحية قرية بيت خلاف دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج ووجود مصابين تم الدفع بالمعدات وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص عقب الانتقال والمعاينة تبين وقوع مصادمة على طريق فرعى بناحية قرية بيت خلاف دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج بين دراجة بخارية وعربة كارو عقب اختلال عجلة موقد القيادة بيد سائق الدراجة البخارية نتج عن التصادم إصابة ع. ا. 19 سنة باشتباه مابعد الارتجاج، وإصابة ع. م. ا 19 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج تم نقل المصابين إلى مستشفى جرجا العام لتلقى العلاج اللازم.

تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتمت إعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التى تولت التحقيق فى الواقعة.