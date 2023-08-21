اليوم السابع
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مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:08 م
مصرع طفل غرقا بمياه ترعة فى الشرقية إسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قامت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الشرقية، بانتشال جثمان طفل من مياه ترعة الإسماعيلية، دائرة قسم شرطة شرطة  بلبيس وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.
 
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بغرق طفل بترعة الإسماعيلية، أمام قرية جلفينة نطاق قسم شرطة بلبيس، تم انتشال الجثة بمعرفة الإنقاذ النهرى، وتبين أنها لطفل يدعى " يوسف السيد " 15 سنة طالب بالصف الثانى الإعدادى مقيم بندر بلبيس.
 
تم نقل الجثة بمشرحة مستشفى بلبيس والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وجارى تحرير محضر بالواقعة،وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

الشرقية

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مصرع طفل غرقا

ترعة الاسماعيلية



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