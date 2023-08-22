الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 44 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا فلسطينيًا من شمال غرب ووسط مُحافظة رام الله وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال 5 آخرين من مناطق متفرقة بمحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" والتي شهدت أمس مواجهات مع الاحتلال بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل مُستوطنة إسرائيلية قرب مُستوطنة "كريات أربع".

واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين آخرين من محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت أسيرا محررا من محافظة "سلفيت" القريبة من "نابلس"، وطفلا من جنوب "جنين" بشمال الضفة، و3 من طولكرم بشمال غرب الضفة.