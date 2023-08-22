الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 44 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 44 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطنًا فلسطينيًا من شمال غرب ووسط مُحافظة رام الله وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال 5 آخرين من مناطق متفرقة بمحافظة "نابلس" الواقعة شمال الضفة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك 12 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بمحافظة "الخليل" والتي شهدت أمس مواجهات مع الاحتلال بعد إطلاق نار أسفر عن مقتل مُستوطنة إسرائيلية قرب مُستوطنة "كريات أربع".
واعتقلت قوات الاحتلال 6 فلسطينيين آخرين من محافظة "قلقيلية" بشمال غرب الضفة بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت أسيرا محررا من محافظة "سلفيت" القريبة من "نابلس"، وطفلا من جنوب "جنين" بشمال الضفة، و3 من طولكرم بشمال غرب الضفة.
وفى وقت سابق، استشهد اليوم الثلاثاء، فتى فلسطينى من بلدة الزبابدة جنوب جنين، بشمال الضفة الغربية، مُتأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلى.
وأفاد مدير مستشفى الرازى فى جنين فواز حماد باستشهاد الفتى عثمان عاطف أبو خرج "17 عامًا"، متأثرا بجروح أصيب بها، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة.
من جانب أخر أعربت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد عن قلقها إزاء العنف المتصاعد في الضفة الغربية وإسرائيل.
وأدانت جرينفيلد ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، العنف المتصاعد، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات سريعة للتهدئة.
وأضافت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن تدعم حل الدولتين من أجل الوصول لسلام حقيقي على الأرض.
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