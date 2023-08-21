إسرائيل تغلق مداخل ومخارج الخليل بحثا عن مُنفذ إطلاق نار بمستوطنة كريات أربع

كتب أحمد جمعة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مدينة الخليل منطقة عسكرية مغلقة ووضع حواجز عسكرية على مداخل المدينة، وذلك بعد عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع"، والتى أسفرت حتى الآن عن مقتل مستوطنة وإصابة آخر بجروح حرجة للغاية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن غلق قوات الاحتلال للمداخل والمخارج أسفر عن أزمة مرورية خانقة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، بمقتل مستوطنة إسرائيلية فى عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كريات أربع" فى محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة الـ14 الإسرائيلية إن مُنفذ العملية أطلق النار صوب المُستوطنة داخل السيارة وترك طفلة دون أن يصيبها بأذى.

وذكر موقع "ماكور ريشون" أن مستوطنا آخر أصيب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.. وأكدت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان) أن حالة المصاب الثاني حرجة للغاية.

من جانب أخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، 12 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إن نصف الاعتقالات وقعت في محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، إذ جرى اعتقال 6 فلسطينيين منها بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها".

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت كذلك فلسطينيين اثنين من منطقة "كفر عقب" الواقعة شمال القدس، والقريبة من حاجز "قلنديا" العسكري الذي يفصل بين القدس إلى منطقتين (داخل وخارج الجدار).

وفي محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة وهي أكبر المحافظات، جرى اعتقال ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من محافظة "طولكرم" الواقعة شمال غرب الضفة الغربية والقريبة من الجدار الذي يفصل الضفة الغربية عن أراضي الـ 48.