وزارة الاتصالات تعلن وصول حجم الاشتراكات بالمحمول لـ103 ملايين نهاية مايو 2023

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول حجم الاشتراكات في الهاتف المحمول إلى 103.09 مليون اشتراك بنهاية مايو 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.97%، مقارنة بنحو 102.90 مليون اشتراك بنهاية أبريل 2023 بنسبة انتشار بلغت 96.94% و96.86 مليون بنهاية مايو 2022 بنسبة انتشار بلغت 92.56%.

يأتي ذلك في حين يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الترخيص لمشغلي المحمول لإطلاق خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك بعد انتهاء كل شركات الاتصالات من تهيئة شبكاتها، وإجراء اختبارات تشغيلية؛ لضمان تقديم الخدمة على أكمل وجه للعملاء في السوق المحلي.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وقت قريب، تفاصيل المحددات التنظيمية والاشتراطات الفنية لإطلاق الخدمة في مصر، لتوفير أحدث الحلول التقنية والمتطورة لتحسين الخدمات المقدمة لمستخدمي المحمول في مصر.

وتتيح خدمة شرائح الاتصالات الإلكترونية المدمجة "eSIM" للعملاء الاحتفاظ بالخط دون الحاجة لوضع الشريحة التقليدية فى أجهزة المحمول، بما يسهم في توفير التكلفة التي يتحملها العميل للحصول على الخدمات ويحسن من خبرة العميل في استخدام أكثر من خط على نفس جهاز المحمول، كما تتيح للمستخدمين تخزين ملفات تعريف متعددة على جهاز واحد، يحتوى على رقمين أو أكثر، والتبديل بينهم دون أى متاعب.