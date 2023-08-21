وأضاف قوس - في تصريح صحفي - أن سياسة فرض الأمر الواقع ستظهر في مناطق باب العامود، والمصرارة، وشوارع السلطان سليمان، وصلاح الدّين، ووادي الجوز، ومحيطي المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وحيّ سلوان، والطور. 

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال وفي إطار تهويد المدينة المُحتلة، قامت ببناء جدار حولها، وحاليا تقوم بتغيير أسماء الشوارع، وبناء الجسور، وسكّة القطار، والأنفاق، وبالتالي تفريغ المدينة من سكّانها الفلسطينيّين الأصليّين، وترصد مئات ملايين الشّواكل لاستهداف التّعليم في القدس من خلال إلغاء المنهاج الفلسطيني، وفرض المنهاج الذى يخدم روايتها، ومنع دخول الأساتذة والكتب إلى المدارس. 