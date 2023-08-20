اليوم السابع
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الأحد، 20 أغسطس 2023 05:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المجلس الوطنى الفلسطينى: خطة الاحتلال المُعلنة لتطوير مدينة "القدس" باطلة

الأحد، 20 أغسطس 2023 05:06 م
المجلس الوطنى الفلسطينى: خطة الاحتلال المُعلنة لتطوير مدينة "القدس" باطلة القدس
أ ش أ

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 أدان المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم /الأحد/، مُصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على خطة خمسية للقدس الشرقية المحتلة بـ 120 مليون شيكل، لتعميق تهويد القدس وتغيير معالمها في المجالات كافة.
 
وأضاف المجلس- في بيان صادر عن رئاسته- أن هذه الإجراءات تكريس للاحتلال، وهي باطلة وغير قانونية، وانتهاك للقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة، خاصة قرار 478 الذي يتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة المقدسة.
وشدد المجلس على أن القدس ستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية. 

القدس

فلسطين

الاحتلال الإسرائيلى



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