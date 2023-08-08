علاجات منزلية للحموضة.. منها ماء جوز الهند والقرنفل

كتب – حسام الشقويرى

قد يكون للحموضة تأثير ضار على حياتك الاجتماعية، وذلك عندما تفرز الغدد المعدية حمضًا أكثر من اللازم لعملية الهضم، حيث يمكن أن تشعر بإحساس حارق أسفل عظم الصدر، وتوفر العلاجات المنزلية البسيطة راحة سريعة فى مشاكل الحموضة، ويمكنها أيضًا علاجها تمامًا، وفقا لما نشره موقع healthifyme.

1 - حليب بارد

يوفر شرب الحليب البارد راحة كبيرة فى الحموضة، الحليب غنى بالكالسيوم ويمنع تراكم الأحماض فى المعدة.

2 - ماء جوز الهند

ماء جوز الهند غنى بالإلكتروليتات، والتى بدورها توازن إنتاج الحمض المفرط.

3 - بذور الكمون الأسود

امضغ بعض بذور الكمون مباشرة أو اغلى ملعقة صغيرة منها فى كوب من الماء واشربها، تمنع بذور الكمون الأسود الحموضة وأعراضها مثل حرقة المعدة والغثيان والانتفاخ والإمساك وما إلى ذلك.

4 - الشمر

تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الشمر مع كوب من الماء الدافئ للتخلص الفورى من الحموضة وحرقة المعدة، كما يحسن الشمر الهضم ويمنع الغازات والانتفاخ.

5 -الماء الفاتر

اشرب الماء الفاتر على معدة فارغة فى الصباح وعند النوم، يعزز الهضم، ويساعد هذا فى تخفيف الحموضة وأعراضها.

6 - الحبهان

امضغ حبة حبهان كل يوم للتخلص من الحموضة وعسر الهضم ومشاكل المعدة.

7 - عصير بطيخ

اشرب كوبًا من عصير البطيخ يوميًا للتخفيف الفورى من الحموضة وحرقة المعدة.

8 - اللبن

اللبن الخاثر غنى بحمض اللاكتيك الذى يهدئ المعدة ويهدئ الحموضة، اشرب كوبًا من اللبن الرائب مع قليل من الفلفل الأسود والكزبرة للتخفيف الفورى من الحموضة.

9 - الزنجبيل

يساعد مضغ قطعة من الزنجبيل النىء أو شرب مشروب الزنجبيل على منع الحموضة وأعراضها، كما أنه يحسن الهضم.

10- القرنفل

ضع قطعة من القرنفل فى فمك وابتلع عصارتها، يساعد القرنفل على تخفيف الحموضة وتهيج المعدة وعسر الهضم والغثيان.

11 - الموز

يقضى الموز على الحموضة ويهدئ المعدة، استهلك الحليب والموز معًا لمنع الحموضة.