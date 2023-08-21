اليوم السابع
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الإثنين، 21 أغسطس 2023 06:51 م
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تحويلات مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان الرسالة للخزان بالأسمرات لمدة 48 ساعة

الإثنين، 21 أغسطس 2023 05:20 م
تحويلات مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان الرسالة للخزان بالأسمرات لمدة 48 ساعة حملة مروية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ الأعمال بمشروع مول دايموند الأسمرات عن طريق تركيز ونش حمولة 500 طن بشارع الأسمرات فى الاتجاه القادم من ميدان رسالة تجاه ميدان الخزان، مما يستلزم الغلق الكلى، مع إجراء التحويلات اللازمة للقادم من شارع 9 تجاه ميدان الخزان بالاتجاه المقابل ليعمل بنظام الاتجاهين مع تنفيذ المساعدات لفصل حركة المرور بين الاتجاهين، وذلك فى مدة زمنية "48 ساعة" اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الثلاثاء 22 أغسطس.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


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