البابا تواضروس الثانى يلتقى أسقف توريتو وروما فى المجر

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، على هامش زيارته للمجر، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، الذى قدم لقداسته تقريرًا عن إيبارشية جنوبى ألمانيا ودير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، بعد نياحة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف الإيبارشية والدير.

ويذكر أن قداسة البابا كلف الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما والأنبا أرسانى أسقف هولندا بالإشراف على إيبارشية جنوبى ألمانيا والدير، عقب رحيل الأنبا ميشائيل.

وحصل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان فى المجر.