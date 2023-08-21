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البابا تواضروس الثانى يلتقى أمير قطر في العاصمة المجرية بودابست

الإثنين، 21 أغسطس 2023 03:54 م
البابا تواضروس الثانى يلتقى أمير قطر في العاصمة المجرية بودابست لقاء البابا تواضروس وأمير قطر
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست.

 

ويقيم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في نفس الفندق، الذي يقيم فيه قداسة البابا في بودابست، والتقيا مصادفةً في بهو الاستقبال بالفندق.

 

وتبادلا كلمات التحية والمودة، ووجه قداسة البابا الشكر لأمير قطر، على الرعاية التي يتلقاها الأقباط في دولة قطر، والاهتمام بالكنيسة القبطية في العاصمة القطرية الدوحة.

البابا تواضروس وأمير قطر
البابا تواضروس وأمير قطر

 


البابا تواضروس

البابا تواضروس الثاني

تميم بن حمد

امير قطر

لقاء البابا وامير قطر

لقاء البابا تواضروس والامير تميم

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