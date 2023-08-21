البابا تواضروس الثانى يلتقى أمير قطر في العاصمة المجرية بودابست

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بالعاصمة المجرية بودابست.

ويقيم الأمير تميم بن حمد آل ثاني في نفس الفندق، الذي يقيم فيه قداسة البابا في بودابست، والتقيا مصادفةً في بهو الاستقبال بالفندق.

وتبادلا كلمات التحية والمودة، ووجه قداسة البابا الشكر لأمير قطر، على الرعاية التي يتلقاها الأقباط في دولة قطر، والاهتمام بالكنيسة القبطية في العاصمة القطرية الدوحة.