ما الظروف الصحية المتسببة فى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب؟

كتب – حسام الشقويرى

لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر عن طريق تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها، وفقًا لما نشره موقع onlyhealth

عوامل الخطر

ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، إنها حالة طبية تحدث عندما يكون ضغط الدم في الشرايين والأوعية الدموية الأخرى مرتفعًا جدًا. يمكن أن يؤثر الضغط المرتفع ، إذا لم يتم التحكم فيه ، على قلبك وأعضاء رئيسية أخرى في جسمك، بما في ذلك الكلى والدماغ.

غالبًا ما يُطلق على ارتفاع ضغط الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه لا تظهر عليه أعراض في العادة. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياس ضغط الدم . يمكنك خفض ضغط الدم عن طريق تغيير نمط الحياة أو باستخدام الأدوية لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، اعرف المزيد عن ضغط الدم .

مستويات الكوليسترول غير الصحية في الدم

الكوليسترول مادة شمعية شبيهة بالدهون يصنعها الكبد أو توجد في بعض الأطعمة. ينتج الكبد ما يكفي لاحتياجات جسمك، لكننا غالبًا ما نحصل على المزيد من الكوليسترول من الأطعمة التي نتناولها.

إذا تناولنا المزيد من الكوليسترول أكثر مما يمكن أن يستخدمه الجسم ، يمكن أن يتراكم الكوليسترول الإضافي في جدران الشرايين، بما في ذلك شرايين القلب. هذا يؤدي إلى تضيق الشرايين ويمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والكلى وأجزاء أخرى من الجسم.

عادة لا يكون لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم علامات أو أعراض. الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول هي فحص الكوليسترول. يمكن لفريق الرعاية الصحية الخاص بك إجراء فحص دم بسيط ، يسمى "ملف تعريف الدهون"، لقياس مستويات الكوليسترول في الدم. تعرف على المزيد حول فحص الكوليسترول لديك .

داء السكري

يحتاج جسمك إلى الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة. الأنسولين هو هرمون يصنع في البنكرياس يساعد على نقل الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة. إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فإن جسمك لا ينتج كمية كافية من الأنسولين ، ولا يمكنه استخدام الأنسولين الخاص به كما ينبغي ، أو كليهما.

يتسبب مرض السكري في تراكم السكر في الدم. خطر الوفاة بأمراض القلب لدى البالغين المصابين بداء السكري أعلى منه لدى البالغين غير المصابين بداء السكري. 2 تحدث مع طبيبك حول طرق الوقاية من مرض السكري أو التحكم فيه والتحكم في عوامل الخطر الأخرى.

السمنة

السمنة هي الدهون الزائدة في الجسم. ترتبط السمنة بارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" والدهون الثلاثية وانخفاض مستويات الكوليسترول "الجيد". يمكن أن تؤدي السمنة إلى ارتفاع ضغط الدم والسكري وكذلك أمراض القلب. تحدث مع فريق الرعاية الصحية الخاص بك عن خطة لتقليل وزنك إلى مستوى صحي. تعرف على المزيد حول الوزن الصحي .