وقود الصباح لقلب صحي.. خيارات الإفطار للتحكم في مستوى الكوليسترول

كتبت إيناس البنا

قد يكون لما تأكله أول شيء في الصباح تأثير كبير على مستويات الكوليسترول لديك، وجبة الإفطار لا تقتصر فقط على إرضاء جوعك، إنما تتعلق باتخاذ خيارات تدعم صحة قلبك أيضًا.

يمكن أن يساهم البروتين، والألياف العالية، والدهون الصحية، وكمية صغيرة من الكربوهيدرات في الحصول على وجبة متوازنة، ووفقا لموقع "express"، يوضح خيارات الإفطار لمساعدتك على الاستمرار للتحكم في مستوى الكوليسترول.

على الرغم من أن الكوليسترول يلعب دورًا مهمًا في الأداء السليم للخلايا، إلا أنه يمكن أن يصبح ضارًا إذا وصل إلى مستويات غير طبيعية في مجرى الدم، الأمر المثير للاهتمام هو أنه عندما ترتفع مستويات الكوليسترول الضار بشكل مفرط ، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فرط كوليسترول الدم ، يرتفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المبكرة لتصلب الشرايين.

خيارات الإفطار للتحكم في مستويات الكوليسترول

دقيق الشوفان

الشوفان عبارة عن حبوب كاملة غنية بالألياف وقليلة الدسم مع حوالي 6 جم من البروتين لكل وجبة. العنصر الوظيفي الرئيسي للشوفان هو بيتا جلوكان، والذي يوجد في كل من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، هذا يقلل من مستويات الأنسولين والجلوكوز في الدم ، ويقلل من مستويات الكوليسترول في الدم ، ويساعد في الحفاظ على وزن الجسم.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا رائعًا للبروتين والدهون الصحية، ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من وجبات الإفطار، البيض المسلوق والبيض المخفوق وسندويشات البيض وسلطة البيض والعجة مع الخضار ليست سوى عدد قليل من بدائل الإفطار المتاحة، البيض غني بالبروتين ويحتوي على دهون جيدة ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة.

الفواكه الغنية بالألياف

تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة قد ينتج عنه خلل في الكوليسترول، ومع ذلك ، قد لا تكون على دراية بأن الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان والصحية للقلب يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، الفواكه غنية بالألياف القابلة للذوبان والتي تسمى البكتين، والتي من المعروف أنها تساعد في تقليل الكوليسترول ".

التوت

التوت غني بالعناصر الغذائية، كما أنها تعتبر واحدة من أكثر مصادر المغذيات النباتية بهجة وتنوعًا، فهي غنية بشكل خاص بالمركبات النشطة بيولوجيًا المعروفة بقدرتها على الحماية من أمراض القلب والأمراض المزمنة الأخرى بسبب خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

الموز

الموز ليس مجرد فاكهة مرنة وسهلة الأكل ، ولكنه أيضًا غذاء رائع، ويرجع ذلك إلى محتواها العالي من الألياف والفيتامينات والمعادن الأساسية والسكريات الطبيعية مثل السكروز والفركتوز والجلوكوز، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف ، مما يساعد في خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، فهي غنية بفيتامين ج والمغنيسيوم ، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للإفطار.

الحمضيات

الفواكه الحمضية غنية بفيتامين سي والألياف، وخصائصها المضادة للأكسدة تساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية مع رفع مستوى الكوليسترول الحميد، علاوة على ذلك، يقلل فيتامين سي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ".