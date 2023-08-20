ماذا يحدث فى جسمك عند الاعتياد على تناول وجبة الإفطار؟.. وزن مثالى ومناعة قوية

كتبت فاطمة ياسر

خدعوك فقالوا إن تجنبك لوجبة الإفطار من الأمور التي تساعدك في التخلص من الوزن الزائد ، وهذا الأمر ثبت علميًا أنه يعرضك للعديد من المشاكل الصحية، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "everydayhealth".

أشار التقرير، إلى أنه قد يتخيل العديد أن تجاهله أو تجنبه لوجبة الإفطار يساعد في التخلص من الوزن الزائد، لأنه يتسبب في كبح الشهية لديهم ما يؤدي إلي تخلصهم من وزنهم الزائد، ولكن هذا الاعتقاد يعد من أكثر الأشياء الخاطئة، فوجبة الإفطار لها العديد من الفوائد التي يتجاهلها البعض، ومن أهم تلك الفوائد التي يحصل الإنسان عليها بعد تناوله لتلك الوجبة الأساسية المهمة:



- تساعد في التخلص من الوزن الزائد لأنها تساعد في ارتفاع نسبة حرق الدهون في الجسم، وتساعدك أيضا في الشعور لفترة طويلة بالشبع.

- تساعدك في الوقاية من الإصابة من الإمراض المناعية لأنها تقوية وتحفز الجهاز المناعي.

- تساعد في تنشيط العقل، وارتفاع قدرة على الإنتاج.

- تساعدك في تنظيم نسبة السكر والضغط والكولسترول في الجسم.

- تساعدك في تجنب الشعور بالتعب والإرهاق، لأنها تعمل علي تنشيط الدورة الدموية بالجسم.