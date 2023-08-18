تقوية المناعة والتخلص من الوزن الزائد أبرز فوائد بذور الشيا.. اعرف أكتر

كتبت فاطمة ياسر

بذور الشيا غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وخلال التقرير المنشور عبر موقع " healthline" سنتعرف على أفضل المصادر الغذائية التي تحتوي عليها، وأبرز فوائدها.

فوائد بذور الشيا بذور الشيا تعد مصدر للألياف والبروتين والعناصر الغذائية المختلفة، كما أنها تحتوي على حبوب كاملة ومنخفضة الكربوهيدرات ومنخفضة السعرات الحرارية، ولذا فهي خيار غذائي جيد للراغبين في التخلص من الوزن الزائد. وقدم التقرير أبرز فوائد بذور الشيا، ومنها:

- تحتوى على مضادات الأكسدة، وتحميك من الإصابة بالسرطان، والأمراض المناعية.

-الألياف تجعلها خيارا جيدا للأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الأمعاء والمعدة، وأيضا تساعد على شعورك بالشبع لفترة طويلة وهذا الأمر يساهم بشكل ملحوظ في فقدانك للوزن.

-تحتوي بذور الشيا على نسبة جيدة من البروتين، ولذا فتناولك لها مفيد لصحة العضلات والجلد والعظام ، وبناء العضلات.

للتخلص من الوزن الزائد، يمكنك وضع ملعقة من بذور الشيا في كوب من الماء، ثم تناوله.

الفكرة وراء شرب ماء بذور الشيا هي أن البذور الرطبة سوف تتضخم في معدتك وتحتل مساحة ، مما يمنعك من الشعور بالجوع، وهذا بدوره يجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة، وفي النهاية يساعد علي تحقيق حلمك ويخلصك من الوزن الزائد.