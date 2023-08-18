تعرف على أهم التوصيات الفنية لمزارعي البصل طوال شهر أغسطس

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر أغسطس الحالى.

وتمثلت التوصيات التى أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية لـ محصول البصل في الآتي:

إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى

1- اختيار أرض المشتل بحيث تكون خاليه تماما من الحشائش ومن أمراض التربه مثل العفن الابيض وعفن الجذر القرنفلى ويوصى باستخدام الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض بالوجه القبلى او جيزة 20 بالوجه البحرى ومصر الوسطى.

2- يجب الا تزيد نسبه كربونات الكالسيوم عن 8 – 10 % فى أرض المشتل .

3- حرث الأرض واضافة السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة بمعدل 30 كجم فو2ا5 / فدان اى يضاف 200 كجم سوبر فوسفات احادى / فدان او 4 شكارة سوبر فوسفات احادى / فدان وتسوى جيدا وتقسم اما الى احواض 3م X 4م او التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين او مصاطب بمعدل 8 مصاطب/ قصبتين .

4- اتجاه التخطيط من بحرى إلى قبلى .

5- معدل التقاوى 40-45 كجم /فدان فى حالة الزراعة فى أحواض ، 30 كجم/فدان فى حالة الزراعة فى خطوط أو مصاطب .

6- إجراء رية المحاياه بعد رية الزراعة 4-7 يوم ولاتترك الأرض تتشقق على البادرات وحتى يتم اكتمال الانبات.

7- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل30 كجم وحدة ازوت / فدان او 100 كجم نترات النشادر / فدان بعد 21 يوما من الزراعة.

إنتاج محصول البصل من البصيلات

1- اختيار الارض الملائمة لإنتاج البصل من البصيلات ويراعى فيها خلوها من أمراض التربة (العفن الابيض – الجذر القرنفلى ) .

2- تحرث الأرض ويضاف السوبر فوسفات قبل التخطيط مباشرة او قبل الحرثة الثانية بمعدل 150 كجم سوبر فوسفات أحادي / فدان أي 3 -4 شكاير سوبر فوسفات أحادي / فدان وتسوى جيدا.

3- يتم التخطيط بمعدل 14 خط/قصبتين ويتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية والمسافة بين النباتات 7-10 سم او يتم الزراعة في سطور بمعدل 36-400 سطر/قصبتين والمسافة بين النباتات 7-10 سم .

4- اتجاه التخطيط يجب أن يكون من قبلي إلى بحيرى وتتم الزراعة على الريشتين الشرقية والغربية.

5- التأكد من أن البصيلات عبارة عن الصنف جيزة 6 محسن أو جيزة أبيض

6- التأكد من أن البصيلات ذات قطر من 8 مم إلى 16 ملم

7- يحتاج الفدان إلى حوالي 250 كجم من البصيلات.

8- تزرع البصيلات على عمق 2-3 سم على الريشتين الشرقية والغربية فى وجود الماء اوفى الأرض وهي جافة .

9- يراعى إجراء رية المحاياة بعد أسبوع أو حسب حالة الأرض حتى تسرع من عملية إنبات البصيلات.

10- يتم إضافة الدفعة الأولى من السماد الأزوتى بمعدل 30 كجم ازوت / فدان نترات النشادر بعد 21 يومًا من الزراعة.