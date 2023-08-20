المشرف على التنسيق ينصح الطلاب: عليكم اختيار كليات تتوافق مع سوق العمل

كتب الأمير نصرى

قال السيد عطا المشرف على تنسيق القبول بالجامعات، تم تسجيل 340 ألف طالب من 350 ألف طالب بالمرحلة الثانية من التنسيق، لافتا إلى أن كلية الحاسبات فى مقدمة اختيار شعبة الرياضيات، وما يحدد اختيارات الطالب اختيار الطالب نفسه.

وأضاف السيد عطا خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" على قناة cbc، أنه مازالت ثقافة اختيار الكلية بالاسم موروثة والبعض لا يختار الكلية التى لا تتواكب سوق العمل، فنحن لدينا كليات تكنولوجيا عليها إقبال كبير، وأنصح الطلاب باختيار ما يتوافق مع سوق العمل.

أوضح السيد عطا، نعمل حاليا على فرز الرغبات وبعد إعلان النتائج يتم الإعلان عن الكليات المتبقية.