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القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد

الأحد، 20 أغسطس 2023 02:03 م
القائم بعمل رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المنشآت الجديدة بكفر سعد جامعة بنها الأهلية
القليوبية إبراهيم سالم

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أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد للاطلاع على نسبة الإنجاز فى هذه المشروعات، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، وشرين شوقى أمين عام الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية، وأيمن بيومى الأمين المساعد للشئون المالية، والدكتور محمد شبل المشرف على الإدارة الهندسية بالجامعة، ومهندسى الادارة الهندسية بالجامعة.

 

وشملت الجولة، تفقد أعمال التوسعة والتطوير فى الأسبقية الثانية من أعمال مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية، حيث تجرى زيادة عدد النقاط من 648 نقطة إلى 5 آلاف نقطة لخدمة طلاب الجامعة.

 

 كما تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة، كما شملت الجولة تفقد مركز التدريب والإبداع الرقمى بجامعة بنها والذى تم إنشائه بالتعاون مع وزرة الاتصالات ليكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.

 

وخلال الجولة، تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة، عدد من مخازن الجامعة والمستشفيات الجامعية الموجودة بكفر سعد، كما تفقد أعمال الصيانة بورش كلية الفنون التطبيقية، رافقه خلالها الدكتور عبد المؤمن شمس القرنفلى عميد الكلية، مشددا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسى الجديد.

 

وخلال الجولة شدد الدكتور ناصر الجيزاوى، على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مؤكدا على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أى معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.


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