الحماية المدنية تحاول السيطرة على حريق بالزراعات المطلة على النيل بأسوان.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

اندلع حريق هائل فى مساحة من الزراعات والنخيل المطلة على النيل بمحافظة أسوان، مساء اليوم الأحد، وتحاول الحماية المدنية السيطرة على النيران قبل امتدادها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بأسوان، بلاغا باندلاع حريق هائل فى مساحة من الزراعات والنخيل المطلة على النيل بنطاق قرية الجعافرة بمركز دراو، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لموقع البلاغ لمحاولة إخماد النيران.

وتبين أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية أو خسائر فى الأرواح، وأن الخسائر مادية فى الزراعات المطلة على النيل وجار تحديد مساحتها وأيضا سبب اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.