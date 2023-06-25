إصابة 15 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الدولى بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أصيب 15 شخصا، اليوم الأحد، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الدولى الجديد بجنوب سيناء، حيث تلقت مديرية أمن جنوب سيناء، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب ميكروباص رقم " ع. أ. و- 362 " على الطريق الدولى الجديد بعد دخلة الطريق الساحلى بنحو 2 كيلو اتجاه مدينة طور سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: رمضان السيد سليم، 33 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات، محمد اشرف أحمد، 30 عاما من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف الايمن وسحجات وكدمات، مصطفى ربيع مصطفى، 25 من الشرقية سحجات وكدمات، وائل محمد أحمد، 37 عاما من الشرقية، اشتباه خلع كتف ايسر وكدمات بالظهر، خالد إبراهيم سليمان، 55 عاما من الشرقية، سحجات وكدمات بالجسم، شريف فتحى على، 53 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وكدمات بالظهر، محمد سعيد صالح، 48 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وسحجات وكدمات، مصطفى محمد أحمد، 40 عاما من الشرقية، اشتباه خلع بالكتف كتف الأيمن وكدمات بالجسم".

كما أصيب كلا من:"عمرو محمود مكاوى، 36 عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالكتف الايسر وجروح متفرقة بالرقبة، وليد قمر الله دسوقى، 37 عاما من الشرقية، اشتباه ما بعد الارتجاع وجرح قطعى باليد اليسرى، محمود محمد محمد، 37 عاما من الشرقية، سحجات وكدمات، عبد الخالق محمد عبد الخالق، 16عاما من الشرقية، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، زياد محمود محمد، 15 عام من الشرقية، صلاح محمد محمد، 33 عاما من الشرقية، جرح سطحى باليد اليمنى، صبرى جمعه عطيه، 54 عاما من الشرقية، كدمهة باليد اليمنى".

جرى نقل 13 مصابا إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، و2 مصابين رفضا الانتقال إلى المستشفى.