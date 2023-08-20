أخبار مصر.. الحكومة تنفى تعاقد "الإسكان" مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تم تداوله بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الإسكان تنفى تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطن فى الحصول على وحدة سكنية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، تواصل المركز مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي "سكن كل المصريين" لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية، مؤكداً أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:"http://www.facebook.com/shmffeg"، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق عبر الرابط التالي: "www.shmff.gov.eg"، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.
مصر تدعو للتهدئة والعودة إلى مسار التسوية السياسية للقضية القبرصية
وزير التموين يفتتح أول مكتب سجل تجاري نموذجي على مستوى الجمهورية بمدينة طنطا
افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأحد، مكتب السجل التجارى النموذجى دخل المركز التجارى بالمنطقة التجارية / اللوجيستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث يعد أول مكتب سجل تجارى داخل منطقة لوجيستية / تجارية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمى وتيسير الحصول على خدمات متميزة فى إطار خطة وزارة التموين لميكنة الخدمات .
مطار القاهرة يغلق صالة الوصول 1 لأعمال التطوير والتجديد ونقل الرحلات لصالة 3
مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الثانية سرعة تسجيل الرغبات ويؤكد: لا مد للتقدم
أهاب مكتب تنسيق القبول بالجامعات، برئاسة السيد عطا، طلاب تنسيق المرحلة الثانية بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد لغلق باب تسجيل الرغبات المقرر له السابعة من مساء اليوم الأحد.
تنسيق المرحلة الثانية.. 337 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق
وزارة العمل تعلن عن ملتقى توظيف يوفر 10 آلاف فرصة عمل لشباب القاهرة
وزارة التموين: إتاحة 14 خدمة للسجل التجاري على بوابة مصر الرقمية
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
طقس حار على أغلب الأنحاء شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة
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