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تنسيق المرحلة الثانية..اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى

الأحد، 20 أغسطس 2023 04:03 ص
تنسيق المرحلة الثانية..اليوم آخر موعد لتسجيل الرغبات على الموقع الإلكترونى موقع التنسيق الإلكترونى
كتب محمد صبحى

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يغلق موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الأحد، باب تسجيل وإدخال الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني ضمن أعمال المرحلة الثانية للتنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد التابعة للوزارة، إذ قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى المرحلة الثانية في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكترونى حتى الآن.
 
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، قد أعلن أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى أمس السبت 315 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2023/2024.
 
وأكد وزير التعليم العالي على جاهزية معامل الحاسب الآلي المتاحة بالجامعات الحكومية من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق لاستقبال الطلاب، ومساعدتهم على التنسيق الإلكتروني.
 
وأضاف  السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب المرحلة الثانية حتى مساء غدًا الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري، وأكد على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني. 
 
وأكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات التي أعدتها  الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة، موجها الطلاب لمراجعة الصفحة الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقعها الإلكتروني لمتابعة هذه الأدلة، من خلال حسابات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي للوزارة.

 


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