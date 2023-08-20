وزير التموين يفتتح اليوم مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنطقة التجارية بطنطا

كتب مدحت وهبة

يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والأستاذ الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الأحد مكتب السجل التجاري النموذجي بالمركز التجاري بالمنطقة التجارية /اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.





الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية نحو التحول الرقمي وتيسير الحصول على خدمات رقمية ومتميزة وفي ضوء خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لميكنة الخدمات التجارية المقدمة لجمهور المنتسبين من التجار والصناع، كما سيتفقد الوزير الأنشطة التجارية المتنوعة بالمنطقة اللوجستية/التجارية.







جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية كانت قد وقعت بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء مكتب سجل تجاري نموذجي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالإضافة الى تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالأنشطة التجارية واللوجستية، وربط مكتب السجل داخل الهيئة بشبكة البيانات المركزية للسجل التجاري وذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز التحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير وتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية.