"أعادت 505 ملايين جنيه".. كيف دعمت مكاتب التمثيل العمالى المصريين بالخارج؟

كتبت آية دعبس

تمكنت وزارة العمل من خلال 9 مكاتب للتمثيل العمالى تابعة للوزارة بالخارج، فى الأردن ولبنان والإمارات والسعودية، وقطر والكويت، والعراق وإيطاليا، خلال عام منذ أغسطس 2022، وحتى أغسطس 2023، من تقديم الدعم اللازمة للمصريين العاملين بالخارج لاستعادة حقوقهم.

حيث تمكنت مكاتب التمثيل العمالى من:

1- إعادة مستحقات مالية لعمال مصريين فى الخارج تقدر بحوالى 505 مليون و209 آلاف و169 جنيه من مستحقات الضمان والمعاشات وتسوية النزاعات.

2- أجرت 1773 زيارة ميدانية للمنشآت ولقاءات مع أصحاب الأعمال والعمال وزيارات لجهات حكومية.

3- وأبدت 109 ألفا و225 استشارة عمالية وبحث 8 آلاف و37 شكوى.

وتولي مكاتب التمثيل العمالي بسفارات مصر بالخارج والتابعة لوزارة القوى العاملة، اهتماما كبيراً برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج، حيث تخدم ما يقرب من 5 ملايين مصري وتقدم لهم كافة أوجه الحماية والرعاية وتحافظ على حقوقهم وتضمن لهم علاقة عمل متوازنة مع أصحاب الأعمال.

وتقوم مكاتب التمثيل العمالي بالعديد من المهام، أهمها دراسة ومتابعة قوى العرض والطلب في أسواق العمل الخارجية، كما تقوم ببحث شكاوى المصريين المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بالخارج والعمل على حلها ومتابعة حصولهم على مستحقاتهم، والتنسيق مع وزارة الخارجية لبحث وحل مشكلات العمالة المصرية بالدول التي لا تتواجد فيها مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج.