اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:06 ص
أكرم القصاص

الرئيسية صحة وطب

قوى مناعتك فى الصيف وتناول هذه التوابل.. أبرزها الكركم

الأربعاء، 02 أغسطس 2023 03:00 ص
قوى مناعتك فى الصيف وتناول هذه التوابل.. أبرزها الكركم تقوية المناعة
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التوابل تحتوى على العديد من الخصائص الغذائية الرائعة والمهمة لصحة الإنسان، كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن هناك بعض التوابل المسئولة عن تقوية الجهاز المناعى، وتقليل فرص الإصابة بالإلتهابات. 
 
ووفقا لموقع "healthline" سنتعرف على هذه التوابل، ومنها: 

- الكركم

يعد من التوابل المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضاد البكتريا، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في في تقوية الجهاز المناعي، وتسكين الألم، وأيضا تقوية صحة العظام. 

 

- الفلفل الأسود

يحتوى على مادة البيبيرين وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي. 

 

- الزنجبيل

يقلل من فرص الإصابة والتعرض للالتهابات في الجسم، وأيضا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا يساهم في الحد من الإصابة بالتهاب المفاصل وألم العظام. 

 

- القرفة

تحتوى على نسبة عالية من  مركب السينامالديهيد، هذا المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، وأيضا تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتجدد الخلايا في الجسم، وتمنع تلف الخلايا. 

 

- الفلفل الحار

يعمل كمسكن طبيعي، ومضاد للالتهابات، ويعد خيارا رائع للأشخاص المصابين بهشاشة العظام. 

 


تقوية المناعة

التوابل

أهمية بعض التوابل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة