قوى مناعتك فى الصيف وتناول هذه التوابل.. أبرزها الكركم

التوابل تحتوى على العديد من الخصائص الغذائية الرائعة والمهمة لصحة الإنسان، كما أثبتت العديد من الدراسات الطبية أن هناك بعض التوابل المسئولة عن تقوية الجهاز المناعى، وتقليل فرص الإصابة بالإلتهابات.
ووفقا لموقع "healthline" سنتعرف على هذه التوابل، ومنها:
- الكركم
يعد من التوابل المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضاد البكتريا، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في في تقوية الجهاز المناعي، وتسكين الألم، وأيضا تقوية صحة العظام.
- الفلفل الأسود
يحتوى على مادة البيبيرين وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.
- الزنجبيل
يقلل من فرص الإصابة والتعرض للالتهابات في الجسم، وأيضا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا يساهم في الحد من الإصابة بالتهاب المفاصل وألم العظام.
- القرفة
تحتوى على نسبة عالية من مركب السينامالديهيد، هذا المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، وأيضا تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتجدد الخلايا في الجسم، وتمنع تلف الخلايا.
- الفلفل الحاريعمل كمسكن طبيعي، ومضاد للالتهابات، ويعد خيارا رائع للأشخاص المصابين بهشاشة العظام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة