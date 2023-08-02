قوى مناعتك فى الصيف وتناول هذه التوابل.. أبرزها الكركم

ووفقا لموقع "healthline" سنتعرف على هذه التوابل، ومنها:

- الكركم

يعد من التوابل المضادة للالتهابات، ومضادات الأكسدة، ومضاد البكتريا، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في في تقوية الجهاز المناعي، وتسكين الألم، وأيضا تقوية صحة العظام.

- الفلفل الأسود

يحتوى على مادة البيبيرين وهو مركب نباتي مضاد للأكسدة، لذا فتناولك له يساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

- الزنجبيل

يقلل من فرص الإصابة والتعرض للالتهابات في الجسم، وأيضا يعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا يساهم في الحد من الإصابة بالتهاب المفاصل وألم العظام.

- القرفة

تحتوى على نسبة عالية من مركب السينامالديهيد، هذا المركب الذي له تأثيرات مضادة للالتهابات، وأيضا تحتوي علي مضادات الأكسدة التي تقوي المناعة، وتجدد الخلايا في الجسم، وتمنع تلف الخلايا.

- الفلفل الحار

يعمل كمسكن طبيعي، ومضاد للالتهابات، ويعد خيارا رائع للأشخاص المصابين بهشاشة العظام.