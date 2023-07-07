كتبت فاطمة خليل

الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى والأمراض مقارنة بغيرهم، وذلك لضعف جهازهم المناعى، ومن أكثر الأمراض الشائعة التي تصيب الأطفال التهابات الجهاز التنفسي والتهاب الحلق وعدوى المعدة، في هذا التقرير نتعرف على 6 نصائح لتعزيز مناعة طفلك والوقاية من العدوى، بحسب موقع "Health".

6 نصائح لتعزيز مناعة طفلك ضد العدوى والأمراض



1. الحفاظ على تغذية صحية



تأكد من إعطاء الأطفال نظامًا غذائيًا صحيًا وإبعادهم عن الاستهلاك المفرط للوجبات السريعة، ادخل الكثير من الفواكه والخضراوات في نظامهم الغذائي.

2. اجعلهم يمارسون الرياضة



امنع طفلك من اتباع نمط حياة خامل وحفزه على ممارسة الرياضة بانتظام.

يجب تشجيع الأنشطة الخارجية كلما سمح الطقس بذلك في الداخل ، تأكد من أنهم مشغولون بالأنشطة مثل القفز والمشي بدلاً من قضاء وقت أمام الشاشة.

3. الحفاظ على نمط حياة صحي



نمط الحياة الصحي هو مجموع عادات الأكل والتمارين والنوم الصحيحة.

قلل الوقت الذي يقضيه طفلك أمام الشاشة وتجنب تزويدهم بالأدوات قبل ساعة على الأقل من موعد النوم سيساعدهم ذلك على النوم بشكل أفضل والاستيقاظ منتعشًا.

4. الحفاظ على النظافة



يعد الحفاظ على نظافة اليدين أمرًا مهمًا للغاية لتجنب الإصابة بالعدوى وانتشارها تأكد من أن الأطفال يغسلون أيديهم بانتظام ويستحمون كل يوم للوقاية من الأمراض.

5. تقليل التوتر



حاول تقليل التوتر عن أطفالك وتسهيل انتقالهم دون ممارسة الكثير من الضغط الدراسى عليهم.

6. التطعيمات



الوقاية خير من العلاج، لذا تأكد من أن طفلك على اطلاع بجميع اللقاحات المطلوبة منذ بلوغه، بالإضافة إلى لقاح الإنفلونزا السنوي.

لقاح التيفويد والتهاب الكبد يمنع التيفويد والتهاب الكبد أ (اليرقان) الناجم عن الطعام والماء الملوث.